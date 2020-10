BVB-Aufstellung fix: Favre setzt Reus, Bürki und Haaland auf die Bank – Hoffenheim ohne Kramaric

Favre rotiert kräftig: Fünf neue in der Startelf – Reus, Haaland und Bürki auf der Bank

BVB-Trainer Lucien Favre musste nach der Länderspielpause zwangsläufig eine Änderung an seiner Dreierkette vornehmen: Manuel Akanji steckte sich beim Schweizer Lehrgang mit dem Coronavirus an . Für ihn rückt Lukasz Piszczek in die Anfangsformation. Aber auch ansonsten rotiert Favre kräftig durch: Kapitän Marco Reus, Stammtorhüter Roman Bürki, Raphael Guerreiro und Youngster Erling Haaland sitzen zunächst alle auf der Bank. Dafür beginnen Felix Passlack, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt und Giovani Reyna sowie im Tor Marwin Hitz.

Hoffenheim Corona-geschwächt und ohne Kramaric

Nicht nur die Gäste müssen am Samstag im mit 6.030 Zuschauern bestbesuchten Bundesliga-Spiel am Wochenende Corona-bedingt einen Ausfall beklagen. Bei Hoffenheim gab es nach den Länderspiel-Reisen gleich zwei Ansteckungen. Ein weiterer Spieler musste sich zudem wegen eines positiven Tests im Familienkreis in Quarantäne begeben, wie der Verein bekannt gab. Um wen es sich handelte gab der Klub zunächst nicht bekannt. In Aufstellung und Spieltags-Kader von Trainer Sebastian Hoeneß fehlten aber Pavel Kaderabek, Top-Torjäger Andrej Kramaric und Kasim Adams.

Die Aufstellung der TSG Hoffenheim: Baumann - Skov, Posch, Akpoguma, Samassékou - Vogt, Rudy, Geiger, Gacinovic - Belfodil, Bebou.