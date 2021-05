BVB-Aufstellung bei Mainz 05 fix: Terzic nimmt nach Pokal-Triumph zwei Änderungen vor

Nach dem Triumph im DFB-Pokal gegen RB Leipzig kann Borussia Dortmund im Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr, Sky) bei Mainz 05 vorzeitig auch das letzte verbliebene Saisonziel sichern: die erneute Teilnahme an der Champions League. Denn mit einem Sieg bei den Rheinhessen ist der BVB am letzten Spieltag am kommenden Samstag nicht mehr vom vierten Tabellenplatz zu verdrängen.

