Nach Auftaktsieg in der Champions League: Kehl hadert mit BVB-Gegentor - "Wollten zu Null spielen"

Sebastian Kehl wirkte aufgeräumt nach dem 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund bei Besiktas Istanbul nach dem Auftakt in die neue Champions-League-Saison. Insgesamt hatte der BVB-Lizenzspielerchef einen "positiven Auftritt" gesehen, wie er nach dem Abpfiff beim Streamingportal DAZN sagte. Dennoch hatte Kehl, der Michael Zorc nach dessen Vertragsende 2022 als Sportdirektor in Dortmund ablösen wird, etwas auszusetzen an der Leistung seines Teams. "Wir wollten zu Null spielen, nachdem wir in der Liga einige Tore gefressen haben. Das war unser großes Ziel."

Nach den Treffern von Jude Bellingham (20.) und Erling Haaland (45.+3) steuerte die Borussia einem weitgehend ungefährdeten 2:0-Erfolg entgegen, hätte den Vorsprung gar mit einem möglichen dritten oder vierten Tor ausbauen können (Kehl: "Keine leichten Voraussetzungen. Trotzdem ein verdienter Sieg, weil wir eine Vielzahl an Tormöglichkeiten liegen gelassen haben."). In der Nachspielzeit aber kassierten die Westfalen nach einem von Miralem Pjanic hereingegebenen Freistoß doch noch den Gegentreffer durch Francisco Montero zum 1:2-Endstand (90.+4).

BVB-Torjäger Haaland: Tore schießen "ist mein Job"

Trainer Marco Rose wollte dennoch das Positive in den Mittelpunkt stellen: "Wir haben das dritte Spiel in Folge gewonnen, sind in die Champions League mit einem Sieg gestartet, das ist immer wichtig. Wir haben die echt schwierige Aufgabe hier gemeistert." In der Bundesliga hat der BVB zwar drei seiner bislang vier Spiele gewonnen, dabei allerdings schon neun Tore kassiert.