BVB-Aufstellung gegen Gladbach fix: Trainer Lucien Favre setzt auf Bellingham - Reus auf der Bank

Die Erstrundenhürde im DFB-Pokal hat Borussia Dortmund beim Drittligisten MSV Duisburg mit 5:0 souverän genommen. Nun soll auch in der Bundesliga zum Start ins dritte Amtsjahr von Trainer Lucien Favre ein Traumstart folgen - ausgerechnet gegen Borussia Mönchengladbach, einen Ex-Klub Favres. Schon in Duisburg hatte Favre praktisch keine personellen Kompromisse gemacht - auf die verzichtet er gegen die Gladbacher erst recht. So kehrt Stammtorwart Roman Bürki, der beim MSV wegen Hüftproblemen nicht zur Verfügung gestanden hatte, zwischen die Pfosten zurück.

Unklar war dagegen, wie Favre mit seinem Kapitän Marco Reus umgehen würde. Der Nationalspieler hatte sich nach monatelanger Verletzungspause im August wieder an die Mannschaft herangekämpft, feierte im Testspiel gegen Sparta Rotterdam sein Startelf-Comeback mit einem Treffer. In Duisburg brachte der Coach Reus dann als Joker - ein Tor erzielte der offensive Mittelfeldmann trotz seiner mit 32 Minuten verkürzten Spielzeit abermals. Vor der Gladbach-Partie äußerte sich Favre bei aller Freude über die Rückkehr des Anführers zurückhaltend über einen möglichen Startelf-Einsatz von Reus. "Wir müssen weiter vernünftig sein und noch ein paar Wochen aufpassen", meinte der Schweizer. Deshalb stand Reus noch nicht in der Startelf.

Ansonsten vertraut Favre seiner Mannschaft auf dem DFB-Pokal. Das bedeutet auch, dass Jude Bellingham von Beginn an spielen wird - genauso wie Jadon Sancho und der andere Neuzugang Thomas Meunier.

Mit dieser Aufstellung spielt der BVB gegen Gladbach

Aufstellung fix: So spielt der BVB im DFB-Pokal gegen Duisburg Roman Bürki ©