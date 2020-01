BVB-Boss Hans-Joachim Watzke glaubt an EM-Chance für Mats Hummels - Götze-Abschied nicht fix

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund glaubt noch an eine EM-Chance für Mats Hummels . "Ich finde, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit internationale Klasse bewiesen hat. Wenn er eine gute Rückrunde spielt, wird er auch eine Chance haben, noch auf den EM-Zug aufzuspringen" , sagte Watzke der Tageszeitung Die Welt.

Watzke dementiert Götze-Aus beim BVB im Sommer

Watzke dementierte unterdessen, dass der Abschied von Mario Götze bereits beschlossene Sache sei. Es gebe keinen neuen Stand, man wolle die sportliche Entwicklung abwarten, sagte der BVB-Boss. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass Götze seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der BVB habe zwar zwecks Verlängerung Kontakt zu Götzes Vater aufgenommen, hieß es in einem Bild-Bericht, der Verein wollte dabei aber demnach Götzes aktuelles Gehalt von rund zehn Millionen Euro auf "nur" sieben Millionen Euro jährlich drücken. In der Folge waren Gerüchte aufgekommen, dass unter anderem Hertha BSC an einer Verpflichtung Götzes interessiert sei.