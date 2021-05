Bericht: BVB an England-Talent Chukwuemeka interessiert – Konkurrenz vom FC Bayern? 

Jadon Sancho, Jude Bellingham – und jetzt Carney Chukwuemeka? Wie die Bild berichtet, ist Borussia Dortmund an dem 17 Jahre alten englischen Talent interessiert. Demnach sollen die BVB-Scouts die Mittelfeld-Hoffnung von Premier-League-Klub Aston Villa seit Monaten beobachten. Er könnte beim BVB die Tradition vielversprechender englischer Nachwuchsspieler fortführen. Sportdirektor Michael Zorc und Co. müssten für Chukwuemeka wohl rund 15 Millionen Euro bezahlen, wie es in dem Bericht heißt. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch zwei Jahre.

