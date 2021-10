Kommentar zum Debakel bei Ajax: Überschätzt! BVB fehlt es in der Breite an Topqualität

Matthias Sammer versuchte alles, als er die Mannschaft von Borussia Dortmund nach der 0:4-Klatsche bei Ajax Amsterdam am Amazon-Mikro in Schutz nehmen wollte. Immer wieder betonte der TV-Experte, wie sehr die Schwarzgelben unter dem Ausfall einiger Spieler zu leiden, wie wenig man dem haushoch überlegenen Gastgeber auch deshalb physisch entgegenzusetzen hatte. Anzeige

Doch der BVB-Berater machte damit vor allem auf ein Dilemma aufmerksam, welches sich am Dienstagabend mehr als deutlich zeigte: In der Breite fehlt es dem Kader der Borussia an Topqualität – zumindest auf diesem Niveau. Und man sollte bei allem Respekt für die hochtalentierte und von Erik ten Haag top-eingestellte Ajax-Truppe nicht vergessen, dass der Gegner noch nicht aus dem obersten europäischen Regal kam, der das Team von Marco Rose böse verprügelte und spielerisch in alle Einzelteile zerlegte.

Wenn Erling Haaland nur die Latte trifft, dazu Marco Reus ins eigene statt ins richtige Tor. Wenn Mats Hummels immer einen Schritt zu spät kommt, dann gerät der BVB gegen ein überragend aufgelegtes Ajax dermaßen unter die Räder – weil es in der Breite schlicht an Topqualität fehlt. Nico Schulz und Emre Can haben ihre beste Zeit hinter sich, Julian Brandt ist immer noch nicht konstant genug und Donyell Malen noch gar nicht ins Spiel eingebunden. Der einzige Lichtblick war der erneut starke Torhüter Gregor Kobel.