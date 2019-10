Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage bei Inter Mailand - Bürki stark, Schulz schwach

Dämpfer für den BVB in der Champions League! Nach den Erfolgserlebnissen mit dem Remis gegen Barcelona und dem Sieg in Prag hat Dortmund bei Inter Mailand jetzt die erste Niederlage einstecken müssen. Im altehrwürdigen San Siro verlor das Team von Trainer Lucien Favre mit 2:0 (1:0). Die Tore für Inter erzielten Lautaro Martinez und Antonio Candreva. Wie sich die BVB-Spieler gegen die Mailänder geschlagen haben, erfahrt ihr in der SPORT BUZZER -Einzelkritik.

Ohne den immer noch angeschlagenen Kapitän Marco Reus startete der BVB eigentlich besser in die Partie. Doch die Italiener zeigten sich eiskalt: In der 22. Minute hebt Nationalspieler Nico Schulz die Abseitsfalle auf, Inter-Stürmer Lautaro Martinez pflückt einen langen Ball aus der Luft und schiebt mit dem ersten Torschuss der Gastgeber zum 1:0 ein. Der BVB zeigte sich zwar auch nach der kalten Dusche präsent, hatte deutlich mehr Ballbesitz - allein vor dem Tor wurde es nicht gefährlich.

Das Fehlen des Kapitäns Reus und des etatmäßigen Stürmers Paco Alcacer machte sich bemerklich, die Favre-Elf rannte gegen tief stehende Bianconeri an. Immer wieder versuchten es Jadon Sancho und Co. mit hohen Bällen in den Strafraum, wo der Gastgeber aber Lufthoheit besaß. So waren es letztlich auch die Mannschaft von Trainer Antonio Conte, der den Schlussstrich unter die Partie setzte: Einen Foulelfmeter, den Ersatzkapitän Mats Hummels verursachte, parierte Roman Bürki noch stark (82.). Einem Konter in der Vorletzten Minute der regulären Spielzeit hatte Dortmund dann auch nichts mehr entgegenzusetzen. Candreva verwandelte zum 2:0-Endstand.