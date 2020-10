BVB-Boss Watzke bilanziert nach Auslosung: Wiedersehen mit Lazio-Star Immobile "besondere Würze"

Immobile nur ein Jahr beim BVB

Immobile spielte in der Saison 2014/2015 für den BVB, konnte die Erwartungen aber nur selten erfüllen. Gemeinsam mit Adrian Ramos (damals von Hertha BSC gekommen) als möglicher Nachfolger für den ablösefrei zum FC Bayern München abgewanderten Robert Lewandowski verpflichtet, kam Immobile in seinem Jahr in Dortmund in 24 Bundesliga-Einsätzen (nur neun von Beginn an) auf lediglich drei Treffer . Dabei war der Italiener mit der Empfehlung von 22 Saisontreffern für den FC Turin aus der Serie A in die Bundesliga transferiert worden. "Das Wiedersehen, auf das wir uns sehr freuen, gibt dem Los Lazio Rom eine besondere Würze", meinte Watzke. Auch Zorc betonte, sich auf die Begegnung mit dem Stürmer zu freuen. Immobile verließ Dortmund nach nur einem Jahr zum FC Sevilla, von wo aus er sich zurück zum FC Turin ausleihen ließ. Seit 2016 spielt er für Lazio und hat dort zu alter Treffsicherheit zurückgefunden.

Mit den weiteren Gegnern St. Petersburg und Brügge, ergänzte Zorc, "haben wir in den vergangenen Jahren schon unsere Erfahrungen gemacht". Zumindest in der jüngeren Vergangenheit waren das positive. 2013/2014 kegelten die Westfalen die Russen im Achtelfinale der Königsklasse aus dem Wettbewerb (4:2, 1:2). Mit Brügge spielte die Borussia in der Saison 2018/2019 in einer Gruppe und gewann den direkten Vergleich mit 1:0 und 0:0. Allerdings haben die Belgier den Dortmundern auch schon einmal empfindlich wehgetan: 2003/2004 scheiterten die Schwarz-Gelben an Brügge in der Champions-League-Qualifikation, was die damalige finanzielle Schieflage des Klubs aufgrund der fehlenden Einnahmen aus der Königsklasse verschlimmerte.