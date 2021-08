Nach Meunier und Brandt: Neue Testreihe ergibt keine weiteren Corona-Fälle beim BVB

Aufatmen bei Bundesligist Borussia Dortmund : Nachdem am Dienstag zunächst Thomas Meunier und dann Julian Brandt positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hat sich offenbar kein weiterer Spieler der Westfalen angesteckt. Wie der Klub am Donnerstagnachmittag bekannt gab, blieb eine PCR-Testreihe bei allen weiteren Profis negativ. Dem Pflichtspiel-Auftakt der Dortmunder am Samstag im DFB-Pokal bei Drittligist Wehen Wiesbaden (20.45 Uhr, Sky) dürfte damit nichts mehr im Weg stehen.

Die Partie am Samstagabend hatte zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden. Nach der Nachricht von den beiden positiven Tests musste am Dienstag kurzfristig ein öffentliches BVB-Training abgesagt werden. Stattdessen trainierte die Mannschaft von Trainer Marco Rose kontaktarm hinter verschlossenen Toren. Am Mittwoch konnte die Vorbereitung auf das Pokal-Duell in Wiesbaden nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt unter verschärften Vorsichtsmaßnahmen wieder aufgenommen werden.