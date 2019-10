Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Dortmund-Wende im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach

Im Kampf gegen die aufziehende Krise schmeißt Dortmunds Trainer Lucien Favre die Rotationsmaschine an: Im Vergleich zum mageren Auftritt beim Revierderby auf Schalke wechselte der Schweizer im Pokal gegen Gladbach gleich sechs Mal, unter anderem fielen der verletzte Marco Reus (muskuläre Probleme) und der erkrankte Mats Hummels aus. Mit Julian Brandt hatte der BVB einen Spieler, dem mehr als eine Stunde gar nichts gelang, bevor er sich wie aus dem Nichts zum Matchwinner aufschwang. Seine beiden Treffer in der 77. und 80. Minute retteten die Schwarz-Gelben. Nach dem 2:1-Heimsieg steht Dortmund im Achtelfinale, wo man in den vergangenen zwei Spielzeiten jeweils scheiterte.