Donyell Malen, Abwehr-Transfer, Erling Haaland: Kehl erklärt die Personal-Pläne des BVB

Der Transfer von Donyell Malen von der PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund ist seit Dienstag endgültig unter Dach und Fach. Doch die Verhandlungen zwischen dem niederländischen Erstligisten und den BVB-Verantwortlichen waren offenbar alles andere als einfach, wie Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl im Interview mit der Bild einräumte. Zu der Frage, warum die Gespräche mit der PSV zwischenzeitlich stockten, sagte der frühere Dortmund-Kapitän: "Weil die ursprünglichen wirtschaftlichen Vorstellungen aus unserer Sicht zu hoch waren, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, die alle Klubs belastet. Ab einem gewissen Punkt muss man dann auch mal klare Kante zeigen: Take it or leave it!" Der Revierklub lässt sich den Wechsel des niederländischen Nationalspielers kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Anzeige

Offen ließ Kehl, der im Sommer 2022 den dann ausscheidenden Michael Zorc als Sportdirektor beerben wird, ob die Borussia in der noch bis Ende August laufenden Transferperiode noch einen Innenverteidiger verpflichten wird. Aufgrund der andauernden Rehabilitation des lange verletzten Dan-Axel Zagadou haben die Schwarz-Gelben in den EM-Fahrern Manuel Akanji und Mats Hummels derzeit nur zwei gelernte, etablierte Kräfte fürs Abwehrzentrum im Kader. Auch das neu von Paris Saint-Germain verpflichtete Talent Soumaila Coulibaly ist noch verletzt. "Wir warten ab, wie sich unsere Personalsituation entwickelt", bleib Kehl vage und verwies darauf, dass auch der etatmäßige defensive Mittelfeldspieler Emre Can im Abwehrzentrum aushelfen kann.

Kehl geht weiter von Haaland-Verbleib beim BVB aus

Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Merih Demiral von Juventus Turin für kolportierte 35 bis 40 Millionen Euro kommentierte Kehl nicht, meinte lediglich: "Einen Transfer in dieser Größenordnung werden wir in diesem Jahr - Stand jetzt - nicht mehr stemmen." Der Ex-Profi verwies auf den hohen, Corona-bedingten Fehlbetrag in den Dortmunder Kassen. "Und die 85 Millionen Euro für Jadon Sancho (zu Manchester United, Anm. d. Red.) klingen zwar immer sehr plakativ, aber das ist ja bei weitem nicht die Summe, die bei uns hängen bleibt, zumal wir auch Verbindlichkeiten zurückführen müssen", ergänzte Kehl.