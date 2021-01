BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage bei Bayer Leverkusen

Das Spitzenspiel in Leverkusen war hart umkämpft, Dortmund steigerte sich nach schwacher erster Hälfte, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern. Das war’s wohl mit dem Titelkampf, der BVB ist nicht wehrhaft genug für große Taten. Wie sich die Profis in Schwarz-Gelb aus der Affäre zogen, arbeitet die SPORTBUZZER-Einzelkritik von Felix Meininghaus auf.

BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage in Leverkusen

Viel Zeit zum Verarbeiten der Pleite bei der Werkself bleibt den Dortmundern jedoch nicht. Schon an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) steht das schwere Auswärtsspiel bei der anderen Borussia - der aus Mönchengladbach - auf dem Programm. Wenn der BVB um Coach Edin Terzic den Anschluss an die vorderen Plätze nicht ganz verlieren will, muss dort unbedingt ein Sieg her.