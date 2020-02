Bericht: BVB an Brügge-Angreifer Emmanuel Dennis interessiert – Dortmund-Scouts schon vor Ort

Mit zwei Toren gegen Real Madrid machte Emmanuel Dennis vom FC Brügge in der Champions League auf sich aufmerksam - wohl auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund , wie die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet. Demnach soll der deutsche Vizemeister den 22-Jährigen intensiv beobachten und sich mit einem Sommer-Transfer beschäftigen. Beim Pokalspiel der Brügger bei Zulte Waregem am vergangenen Mittwoch sollen sogar bereits BVB-Scouts vor Ort gewesen sein.

Dem Bericht zufolge soll besonders BVB-Trainer Lucien Favre vom Potenzial des jungen Nigerianers überzeugt sein. Der Coach selbst hatte schon Gelegenheit, sich vom vielseitigen Angreifer zu überzeugen: Im vergangenen Jahr kam er in der Gruppenphase der Königsklasse zwei Mal gegen Dortmund zum Einsatz . Internationale Aufmerksamkeit hatte Dennis aber erst in diesem Jahr erregt, als er Real eine kalte Dusche verpasste und Brügge beim 2:2 im Santiago Bernabeu mit zwei Treffern zwischenzeitlich in Führung brachte .

Offenbar auch andere euopäische Klubs an Dennis interessiert – 25 Millionen Euro Ablöse im Gespräch

Interesse an Dennis sollen neben dem BVB auch einige andere europäische Klubs haben: Unter anderem Brighton, Sheffield und Watford aus der Premier League sowie Sampdoria Genua aus der Serie A und die AS Monaco aus der Ligue 1. Am konkretesten sei laut Het Laatste Nieuws aber das BVB-Interesse. Dortmunds Shooting-Star Jadon Sancho soll dem Bericht zufolge sogar schon mit Dennis darüber gesprochen haben, als beide sich im Urlaub in Dubai trafen. Wie es weiter heißt, soll der belgische Top-Klub durchaus bereit sein, den Spieler zu verkaufen – allerdings nur für die vereinsinterne Rekordablöse von mindestens 25 Millionen Euro.