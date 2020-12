Nach Muskelfaserriss: BVB setzt große Hoffnung in Comeback von Haaland gegen Wolfsburg

Gute Nachrichten in Dortmund: Der BVB kann am Sonntag zum Jahresauftakt in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg wohl auf Torjäger Erling Haaland zurückgreifen. Der Norweger steht nach überstandenem Muskelfaserriss vor seinem Comeback, wie Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der "Bild" verriet.