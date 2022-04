"Ein Tablettchen" für Haaland? BVB-Trainer Marco Rose gibt Personal-Update vor Wolfsburg-Spiel

Auch vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) sind die personellen Probleme bei Borussia Dortmund weiter immens. Auch Torjäger Erling Haaland ist weiterhin angeschlagen. "Erling kann noch nicht schmerzfrei sein", betonte BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Auftritt gegen die "Wölfe" wohl mit Blick auf die jüngste Knöchelblessur, die der umworbene Angreifer vom Länderspiel mit Norwegens Nationalmannschaft gegen Armenien mitgebracht hatte. "Ich habe ein Foto geschickt bekommen: Der Fuß stand 90 Grad zum Bein. Das bedeutet, dass dort sicher irgendwas kaputt gegangen sein wird", so Rose weiter.

