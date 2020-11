BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg beim FC Brügge

Spätestens nach dem dritten Spiel der Gruppenphase ist Borussia Dortmund auf Kurs in der Champions League: Beim belgischen Verteter FC Brügge feierte der BVB am Mittwochabend einen ungefährdeten 3:0 (3:0)-Erfolg. Thorgan Hazard traf früh zum 1:0 aus Sicht der Borussia (14.), der nach Knieproblemen in die Startelf zurückgekehrte Torjäger Erling Haaland erhöhte rasch auf 2:0 (18.), ehe er mit dem 3:0-Pausenstand (32.) einen Doppelpack schnürte. Das gelang eindrucksvoll, Dortmund legte einen hochkonzentrierten und beeindruckend konsequenten Auftritt hin, übernahm die Tabellenführung und kam dem Weiterkommen einen riesigen Schritt näher. Eine reife Leistung, der Revierklub ist gut drauf. Nach der Pause verflachte die Partie in Brügge, die Borussia brachte das Resultat locker über die Zeit.

