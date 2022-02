Haaland-Comeback verzögert sich: BVB-Trainer Rose sieht "diffuse Geschichte" - Auch Reus fehlt beim FCA

Die personelle Lage bei Borussia Dortmund bleibt auch vor dem für diesen Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) angesetzten Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg angespannt. Trainer Marco Rose gab bei der Pressekonferenz am Samstag bekannt, dass Torjäger Erling Haaland auch in der Partie beim FCA ausfallen wird. Zudem fehlt den Dortmundern Kapitän Marco Reus, der beim 2:2 im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers am vergangenen Donnerstag einen Schlag abbekommen hatte. Der Nationalspieler war in der Schlussphase durch Axel Witsel ersetzt worden (86.). Zudem fehlt Rechtsverteidiger Thomas Meunier angeschlagen. Die bereits zuvor verletzten Giovanni Reyna und Dan-Axel Zagadou werden ebenfalls nicht dabei sein. Anzeige

Haaland war in den vergangenen vier Wochen wegen muskulärer Probleme erneut ausgefallen. Insgesamt verpasste der Norweger in der laufenden Saison bereits neun der 23 Bundesliga-Spiele. Bei seinen 14 Liga-Einsätzen erzielte der 21-Jährige 16 Tore, wettbewerbsübergreifend kommt er in dieser Spielzeit auf 23 Treffer in 20 Begegnungen. Rose machte deutlich, dass Haalands Comeback sich möglicherweise noch ein wenig verzögern könnte. "Irgendjemand hat Erling jetzt auf dem Trainingsplatz gesehen und glaubt, er sei nahe dran. Aber Erling hat nach wie vor leichte Probleme. Er fühlt sich einfach nicht frei, in seinen Bewegungsabläufe nicht klar. Es ist eine diffuse Geschichte, bei der wir ihn nicht wieder in etwas Neues reinrennen lassen wollen", so der Trainer.

Reus fehlt in Augsburg: "Großes Hämatom"

Reus hingegen hatte in Glasgow einen Schlag aufs Knie bekommen, nach dem ein Einsatz am Sonntag offenbar zu früh kommt. "Es ist kurz über dem Knie, ein großes Hämatom. Er sagt, wenn er zwei Tage mehr gehabt hätte, hätte es vielleicht gereicht. Aber so ergibt es einfach keinen Sinn", erklärte Rose den Ausfall von Reus.



Unklar ist, ob Emre Can dem BVB beim FCA zur Verfügung stehen wird. "Wir müssen am Sonntag schauen, wie es ihm geht. Natürlich ist bei ihm auch ein Fragezeichen da. Er kam aus einer Verletzung, hat jetzt zweimal 90 Minuten gespielt", betonte Rose, der sich bereits seit Monaten mit personellen Engpässen konfrontiert sieht. "Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass Spieler immer wieder eine Pause bräuchten, die sie aber nicht bekommen können", ergänzte der Dortmunder Trainer. Immerhin: Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der für die Partie bei den Rangers kurzfristig ausgefallen war, habe laut Rose "grundsätzlich grünes Licht gegeben".