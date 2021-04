Berichte: BVB verlängert Vertrag mit "Eigengewächs" Felix Passlack - Gehalt ein Grund?

Geschlossene Baustelle im Kader von Borussia Dortmund ? Nach Berichten der WAZ und von Sport1 hat der BVB den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Felix Passlack bis 2023 verlängert. Laut Sport1 soll das neue Arbeitspapier des vielseitig einsetzbaren Abwehrspielers, der in der Dortmunder Jugendabteilung ausgebildet wurde, bereits vor einigen Tagen fixiert worden sein. Eine Bestätigung seitens des Klubs stand am Montag jedoch zunächst aus. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt allerdings geäußert, beim Thema Passlack "auf der Zielgeraden" zu sein.

Der 22 Jahre alte Passlack spielt seit 2012 in Dortmund, war in den vergangenen beiden Jahren jedoch zu Norwich City (England) sowie Fortuna Sittard (Niederlande) ausgeliehen gewesen. In der laufenden Saison war er unter dem im Dezember entlassenen Trainer Lucien Favre sowie unter dessen Nachfolger Edin Terzic beim BVB meist Ergänzungsspieler. Seit seiner Rückkehr von den Leihgeschäften absolvierte Passlack sechs Bundesliga-Einsätze (ein Tor) sowie fünf Partien in der Champions League und eine im DFB-Pokal. In den vergangenen Wochen schaffte er teilweise nicht den Sprung in den Spieltagskader und half im Regionalliga-Team der Westfalen aus.