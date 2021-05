Wegen Geisterspielen und Transfers: BVB meldet auch im dritten Quartal Millionen-Minus

Das Minus resultiere im Wesentlichen aus pandemiebedingten Umsatzeinbußen und einem geringeren Ergebnis aus Transfergeschäften, heißt es in der Mitteilung. Hatte der BVB in den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres noch 431,8 Millionen Euro inklusive des Transferüberschusses umgesetzt, so waren es im gleichen Zeitraum dieser Saison nach den vorläufigen Zahlen 276,1 Millionen Euro. Bei den Spielertransfers erwirtschaftete der BVB ein Ergebnis von 9,8 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum waren es 39,0 Millionen Euro.

Während Corona den BVB wirtschaftlich also weiter unter Druck setzt, schrieben die Schwarzgelben sportlich zuletzt wieder positive Schlagzeilen. In der Bundesliga ist das Team von Trainer Edin Terzic zurück auf Rang vier und kann damit die erhoffte erneute Qualifikation für die Champions League an den beiden letzten Spieltagen wieder aus eigener Kraft schaffen. Im DFB-Pokal steht Dortmund an diesem Donnerstag (20.45 Uhr, ARD und Sky) im Finale gegen RB Leipzig.