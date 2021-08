BVB-Trainer Rose gibt Update zu Hummels und spricht über Startelf-Chancen für Malen gegen Frankfurt

Im Topspiel in die neue Bundesliga-Saison: Der neue Trainer Marco Rose will mit Borussia Dortmund in dieser Spielzeit endlich die Meister-Serie des FC Bayern brechen. Gleich zum Auftakt steht den Schwarz-Gelben am Samstag aber ein schwere Aufgabe vor der Brust: Eintracht Frankfurt kommt am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) in den Signal Iduna Park. Trotz der Pokal-Blamage der Frankfurter gegen Drittligist Waldhof Mannheim (0:2) erwartet Rose einen "intensiven und aggressiven" Gegner, wie er am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verriet. Verzichten muss der Coach auch gegen die Hessen noch auf Abwehr-Chef Mats Hummels, wie Rose erklärte: "Mats ist nach wie vor im Individualtraining. Dort macht er allerdings Fortschritte."

