BVB-Aufstellung gegen Gladbach fix: Dortmund ohne Jadon Sancho, mit Julian Brandt

Der BVB steht im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) mächtig unter Druck: Das Team von Trainer Lucien Favre muss gegen Borussia Mönchengladbach unbedingt gewinnen, will man nicht endgültig den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren. Vor dem Spiel betrug der Abstand auf die Gladbacher, die als Tabellenführer in den Spieltag gegangen sind, schon vier Punkte. Und Gladbach kommt mit dem Rückenwind aus vier Liga-Siegen in Serie und einem 5:1 gegen Augsburg vor der Länderspielpause. Mit dieser Elf geht der BVB das Top-Spiel an: