BVB-Aufstellung fix: Trainer Marco Rose setzt in Fürth auf Emre Can - Youngster-Duo fehlt

Im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth kann Borussia Dortmund am 33. Bundesliga-Spieltag endgültig den zweiten Platz sichern. Marco Rose muss in seiner Aufstellung ohne die Youngster Tom Rothe und Jamie Bynoe-Gittens auskommen. Dafür kehrt Nationalspieler Emre Can in die Startelf zurück.