BVB-Sportdirektor Zorc verärgert: Guerreiro muss trotz Verletzung zur Nationalmannschaft reisen

Am Training bei Borussia Dortmund konnte Raphael Guerreiro zuletzt nicht teilnehmen. Der Linksverteidiger fällt seit Anfang März mit einer Muskelverletzung aus, die er sich im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München zugezogen hat . Trotzdem muss Guerreiro in den kommenden Tagen zur portugiesischen Nationalmannschaft reisen, wie BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Sonntagabend neben dem Kicker auch im Gespräch mit der Funke Mediengruppe bestätigte: "Ich halte das für sinnlos" , ordnete Zorc ein.

Kehl sorgt sich um Corona-Folgen durch die Länderspielpause

Grundsätzlich blicken die Verantwortlichen in Dortmund mit Sorgen auf die Länderspielpause. "Es wird eine sehr ungewisse Zeit werden. Unsere Nationalspieler werden größtenteils drei Spiele in den Knochen haben, hinzukommt die Corona-Problematik", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. "Die Vergangenheit zeigt, dass die bisherigen Ansteckungen meistens auf den internationalen Reisen passiert sind." Eine Ansteckung kann sich der BVB kaum leisten: Nach den Länderspielen am 3. April steht das Duell gegen Eintracht Frankfurt an. Die Hessen stehen vier Punkte vor dem BVB auf Champions-League-Platz vier.