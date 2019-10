BVB verlängert Vertrag mit Guerreiro - Zorc: "Genießt eine hohe Wertschätzung"

"Borussia Dortmund ist ein großartiger Verein, in dem ich mich – mit meiner Familie – seit drei Jahren sehr wohl fühle. Ich werde alles dafür tun, um unserer Mannschaft dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Am besten fangen wir am Samstag mit einem Heimsieg gegen Gladbach an", kommentierte der Portugiese seine Vertragsverlängerung beim BVB. Guerreiro spielt bereits seit 2016 nach seinem Wechsel vom französischen Klub FC Lorient für die Schwarz-Gelben.