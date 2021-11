Nach Comeback-Treffer gegen Wolfsburg: BVB-Trainer Rose feiert Haaland - "Er ist ein Unterschiedsspieler"

Bis zur 72. Minute hatte Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland am Samstag im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg nach seiner langwierigen Blessur am Hüftbeuger auf der Bank gesessen. Am Ende war der Norweger trotzdem wieder eines der Hauptgesprächsthemen, weil er bei seinem Kurzeinsatz gleich wieder zum 3:1-Endstand traf. Mit einer artistischen Flugeinlage verwertete Haaland eine Flanke von Julian Brandt genau da, wo die Borussia ihn so schmerzlich vermisst hatte: im Angriffszentrum.

Trainer mögen es eigentlich nicht gern, einzelne Spieler öffentlich mit Lobeshymnen zu überhäufen. Dortmunds Coach Marco Rose kam aber nach dem Auftritt in der Autostadt nicht umhin, den besonderen Wert seines Stoßstürmers für die Mannschaft zu unterstreichen. "Erling hat die Woche einen guten Eindruck gemacht, er hat uns viel Energie gegeben", sagte Rose nach dem Abpfiff beim TV-Sender Sky und fügte hinzu: "Er ist ein Unterschiedsspieler, den man auf Dauer nicht ersetzen kann." Ex-Profi und Haaland-Landsmann Jan Aage Fjörtoft twitterte am Samstagabend, Rose habe ihm in einem Interview über ein Gespräch mit Haaland nach dem Auswärtssieg berichtet: "Er hat mir gesagt, wenn ich ihn früher gebracht hätte, hätte er noch einen gemacht."

Beim BVB aber mussten sie Haaland in den vergangenen Wochen ersetzen, und sie taten dies mit durchaus überschaubarem Erfolg. Sieben Pflichtspiele verpasste Haaland seit der 0:4-Niederlage in der Champions League bei Ajax Amsterdam Mitte Oktober. Drei davon verlor die Borussia, und es waren die besonders wichtigen: Das Rückspiel gegen Ajax in der "Königsklasse" (1:3, unberechtigte Rote Karte gegen Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels), in der Bundesliga das 1:2 im prestigeträchtigen Duell mit RB Leipzig und zuletzt das 1:3 bei Sporting Lissabon, das das vorzeitige Aus in der Champions League bedeutete. Die überraschende Rückkehr Haalands in Wolfsburg hatte Rose am Freitag angekündigt. Eigentlich war mit einem Ausfall des 21-Jährigen etwa bis Jahresende gerechnet worden. Seit Anfang 2020 spielt der Norweger bei den Westfalen. Es war bereits das siebte Mal in diesem Zeitraum, dass Haaland verletzungsbedingt eine Zwangspause einlegen musste.