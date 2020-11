Bericht: Haaland nach Corona-Wirbel auf Rückreise aus Norwegen – BVB-Einsatz gegen Hertha in Gefahr?

Der Wirbel um einen positiven Corona-Test bei der norwegischen Nationalmannschaft beschäftigt auch Borussia Dortmund: Nachdem das Virus am Freitag bei Außenverteidiger Omar Elabdellaoui nachgewiesen wurde, wurde am Samstag auch das Nations-League-Spiel der Norweger in Rumänien abgesagt. Die Mannschaft um BVB-Stürmer Erling Haaland sollte sich örtlichen Gesundheitsbehörden zufolge in Quarantäne begeben – Haaland und seine Bundesliga-Kollegen Alexander Sörloth (RB Leipzig) und Rune Jarstein (Hertha BSC) wären wohl mindestens nächstes Wochenende ausgefallen. Doch wie die Bild berichtet, begab sich Haaland am Sonntag nun doch auf die Rückreise nach Dortmund.

