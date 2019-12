Bericht: BVB-Stürmer Paco Alcacer könnte nach Haaland-Transfer zu Atletico Madrid wechseln

Dem Bericht zufolge bemühten sich die BVB-Verantwortlichen sogar den Haaland-Deal schnell in trockene Tücher zu bringen, weil Alcacer vorher mitgeteilt habe, dass er den Verein verlassen wolle. Und laut der Marca gibt es auch einen konkreten Abnehmer für Alcacer: Atletico Madrid soll Interesse an den Diensten des 26-Jährigen und ihn auch schon kontaktiert haben. So soll der Fokus von Atletico-Trainer Diego Simeone in der Winterpause nämlich die Verpflichtung eines Mittelstürmers sein.