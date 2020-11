BVB-Sportdirektor Zorc vor Bayern-Duell: "Haaland ist weiter als Lewandowski mit 20"

Wenn der FC Bayern am Samstagabend bei Borussia Dortmund gastiert (18.30 Uhr, Sky), ist es mal wieder so weit: Der Tabellenführer fordert seinen ärgsten Herausforderer im deutschen "Clasico" zum Tanz. Gefragt sein werden dann auch wieder die Ausnahmestürmer auf beiden Seiten. Mit zehn Toren nach sechs Spieltagen steuert Bayern-Superstar Robert Lewandowski wieder einmal auf die Torjägerkanone zu. Doch auch BVB-Youngster Erling Haaland begeistert aufs Neue – und hat Lewandowski laut Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc schon etwas voraus: Zwar sei es schwierig, "wenn man Spieler vergleicht, bei denen der Altersunterschied so groß ist", sagte Zorc der Bild. Aber: "Erling ist jetzt sicher weiter, als es Robert mit 20 war."

