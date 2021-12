Nach Niederlage in Berlin: BVB-Trainer Marco Rose zählt eigenes Team an - "Wir reden über Haltung"

BVB-Trainer Marco Rose hat die 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund bei Hertha BSC zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde zum Anlass für deutliche Kritik an seiner Mannschaft genommen. Angesichts von nunmehr neun Punkten Rückstand auf Herbstmeister FC Bayern München gestand Rose: "Wir sind jetzt heute mit der Tabellensituation erst einmal klar." Die Pleite in Berlin trotz 1:0-Pausenführung war bereits die fünfte Punktspielniederlage der laufenden Saison. Vier davon kassierten die Westfalen in Auswärtsspielen. Anzeige

Zudem warf der Coach, der im Sommer von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt war, seinen Profis mentale Unzulänglichkeiten vor. "Ich sage, dass uns Bedingungslosigkeit fehlt. Wir sind Borussia Dortmund, wir wollen hier in Berlin gewinnen, das muss jeder erkennen können - in jeder Spielminute. Wir reden über Haltung", wurde Rose deutlich. Zwar stellte der 45-Jährige klar, dass es ihm nicht um die Einstellung gehe, fügte aber hinzu: "Am Ende hat Berlin uns über den Kampf und das unbedingt Wollen besiegt." Die Hertha sei nicht der erste Gegner gewesen, dem dies gegen die Borussia gelungen war. Er wolle die Charaktere der Spieler nicht ändern, "weil es gute Jungs sind". Aber um maximal erfolgreich zu sein, ergänzte Rose, "braucht es ein bisschen mehr".

BVB-Trainer kritisiert "Verwalten"

Rose setzt offenbar auf einen pädagogischen Effekt durch die Pleite in der Hauptstadt im letzten Spiel vor Weihnachten. "Jetzt schleppen wir eine Niederlage mit durch den Urlaub. Ich hoffe, dass das möglicherweise der erste Schritt in Richtung Änderung von Verhaltensweisen ist", sagte der Trainer - und verwies auf die aktuell starke Verfassung von Eintracht Frankfurt. Die Hessen sind nach der Winterpause am 8. Januar (18.30 Uhr, Sky) erster Gegner des BVB im neuen Jahr.



Die Frage, ob Dortmunds Hinserie mit 34 Punkten anständig sei, wollte Rose nach dem Abpfiff in Berlin nicht gleich bejahen. "Die drei Punkte sind nicht da, darum ist es im Moment mit 'anständig' ein bisschen schwierig. Weil wir hier führen und Tore herschenken. Wir haben zu lange zu wenig bedingungslos Fußball gespielt. Erst in dem Moment, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, und wir den Anschlusstreffer (zum 2:3, Anm. d. Red.) erzielen, machen wir das, was wir uns vorstellen: Bedingungslos Fußball spielen", schimpfte Rose. Vorher sei es "zu lange Verwalten" gewesen.