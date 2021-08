Zugunsten der Hochwasser-Geschädigten: BVB bestreitet Benefizspiel in Hagen

Zugunsten der Geschädigten der jüngsten Hochwasserkatastrophe bestreitet Borussia Dortmund in der nächsten Woche ein Benefizspiel: Wie der BVB am Montag mitteilte, tritt die Mannschaft von Trainer Marco Rose am 1. September jeweils eine Halbzeit gegen die Spielvereinigung Hagen 1911 und den SV Hohenlimburg 1910 an. Die Einnahmen des Auftritts im Ischelandstadion in Hagen sollen sämtlich den Opfern der Hochwasserkatastrophe zugute kommen. Anzeige

Insgesamt 4.999 Zuschauer sind für die Partie gegen die beiden Teams aus der fünftklassigen Westfalenliga zugelassen, wie der BVB weiter mitteilte. Anpfiff des Spiels ist an dem Mittwoch um 17.30 Uhr. Und die Partie wird aus der Ferne auch am Bildschirm zu verfolgen sein: Sowohl der Pay-TV-Nachrichtensender Sky Sport News als auch Bild-TV und der klubeigene Sender BVB-TV übertragen das Spiel. Einige BVB-Stars dürften allerdings fehlen: Nach dem Bundesliga-Spieltag am kommenden Wochenende steht eine Länderspielpause an.