BVB-Trainer Lucien Favre lässt Hummels-Comeback gegen FC Bayern offen - Lob für Vertreter Witsel

Borussia Dortmund bangt weiter um seinen verletzten Abwehrchef Mats Hummels: Nach wie vor ist nicht klar, ob Hummels seine im Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld erlittene Oberschenkelblessur rechtzeitig bis zum Gipfeltreffen mit dem FCB an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) auskuriert. "Ich weiß es absolut nicht. Ich kann es absolut nicht sagen", betonte BVB-Trainer Lucien Favre am Mittwochabend beim TV-Sender Sky nach dem 3:0-Erfolg in der Champions League beim FC Brügge. Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl ergänzte, Hummels habe "ganz gutes Heilfleisch". Eine Entscheidung über einen mögliche Einsatz werde aber "wohl erst am Freitag fallen können".

In Brügge vertrat überraschend Axel Witsel, ansonsten Chef im defensiven Mittelfeld der Dortmunder, den früheren deutschen Nationalspieler - und das zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. Auf die Frage, warum er sich für Witsel als Hummels-Ersatz entschieden habe, deutete Favre auf seine Nase und sagte: "Es war Intuition, zu viert zu spielen. Das war die beste Lösung mit Manuel Akanji. Axel hat sehr clever gespielt." Favres Schweizer Landsmann Akanji war nach Hummels' Ausfall der letzte verbliebene gesunde gelernte Innenverteidiger im Dortmunder Kader. Kehl meinte: "Unsere Innenverteidiger haben ein hervorragendes Spiel gemacht." Favre hatte trotz des notwendig gewordenen Umbaus in der Abwehr an der erst vor knapp anderthalb Wochen im Revierderby gegen Schalke 04 (3:0) wieder installierten Viererkette festgehalten.