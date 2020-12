BVB bangt um Hummels-Einsatz gegen Frankfurt - Favre bestätigt langen Haaland-Ausfall

Ein Einsatz von Mats Hummels im Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr, Sky) bleibt weiterhin offen. Der Verteidiger des BVB hatte sich im Champions-League-Gruppenspiel bei Lazio Rom (1:1) kurz vor Spielende eine Verletzung am Fuß zugezogen. "Bis jetzt sind die News über Mats Hummels gut", sagte Dortmunds Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz am Freitag, schränkte aber ein: "Es war ein harter Schlag. Wir werden heute sehen, ob er spielen kann. Ich kann es nicht sicher sagen." Auch Emre Can ist laut Favre angeschlagen, während Thomas Delaney definitiv fit ist. Anzeige

Am Morgen nach seiner Auswechslung hatte Hummels noch leichte Entwarnung gegeben. "Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Es sieht nicht so schlimm aus. In ein paar Tagen könnte ich wieder fit sein. Aber wir werden es nochmal genau kontrollieren. Es sieht aber jetzt so aus, dass ich sehr, sehr bald schon wieder auf dem Platz stehen kann", erklärte der 31-Jährige in seiner Instagram-Story. In der Nachspielzeit war er nach einem unabsichtlichen Tritt des früheren Dortmunders Ciro Immobile ausgewechselt worden.