Der BVB suspendiert Jadon Sancho vor Gladbach-Spiel - So reagiert das Netz: "Kommt zur Unzeit"

Paukenschlag vor dem Bundesliga-Spitzenspiel! BVB-Trainer Lucien Favre hat Youngster Jadon Sancho vor dem Topspiel am Samstagabend ( live im SPORTBUZZER-Ticker ) gegen Borussia Mönchengladbach aus dem Kader gestrichen. Der BVB teilte vor dem Spiel mit, dass die Nichtberücksichtigung des 19-Jährigen eine disziplinarische Maßnahme sei, nachdem schon am Samstagmittag t-online und der Kicker über die Suspendierung berichtet hatten.

Die Netzreaktionen zur Sancho-Suspendierung

Mit Blick auf die ohnehin schon angespannte sportliche Lage schreibt ein User: "Herrje. Das kommt zur Unzeit." Viele Fans im Netz fühlen sich beim aktuellen Sancho-Fall erinnert an die Ex-Spieler Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele, die in der Vergangenheit mit wiederholtem Fehlverhalten ihre Abgänge aus Dortmund forciert haben. Aber auch Verständnis für die Entscheidung des BVB gibt es: Es sei zwar schade, dass Sancho für das wichtige Spiel nicht zur Verfügung stehe, "aber in solchen Fällen muss man konsequent sein", schreibt ein Nutzer und erklärt: "Da ist dann auch egal, wie wichtig er sportlich ist. Fehlverhalten muss bestraft werden."