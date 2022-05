Karim Adeyemi erklärt Transfer-Entscheidung für BVB: "Fasziniert vom schwarzgelben Tempofußball"

In der laufenden Saison kommt Adeyemi in der österreichischen Bundesliga auf 17 Treffer in 26 Spielen. Für Deutschland absolvierte er bislang drei Länderspiele (ein Tor). In Dortmund könnte er Erling Haaland ersetzen. Der BVB und Manchester City hatten am Dienstag mitgeteilt, dass beide Klubs sich grundsätzlich auf einen Transfer des norwegischen Top-Torjägers geeinigt hätten. Haaland kann den BVB dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 laufenden Vertrag in diesem Sommer vorzeitig verlassen.