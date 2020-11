BVB-Aufstellung gegen 1. FC Köln fix: Favre lässt rotieren - Reus kehrt zurück, Guerreiro verletzt

Borussia Dortmund will nach dem souveränen 3:0-Erfolg über den Club Brügge in der Champions League am vergangenen Dienstag nun auch in der Bundesliga auf Kurs bleiben. Um Abstand auf Tabellenführer FC Bayern München bei einem Punkt zu halten - oder im Falle eines Patzers des Rekordmeisters beim VfB Stuttgart - vorbeizuziehen, ist an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln notwendig. Weil es Schlag auf Schlag geht und die Borussia weiter alle drei Tage spielen muss, setzt Trainer Lucien Favre auch gegen den "Effzeh" auf Rotation. Gegen die Kölner nimmt der Schweizer im Vergleich zum Duell mit Brügge insgesamt fünf Änderungen vor. Anzeige

Die gravierendste Änderung betrifft Marco Reus: Der Kapitän war gegen die Belgier zunächst geschont und erst in der Schlussphase für Erling Haaland eingewechselt worden. Gegen Köln darf er von Beginn an ran, genau wie der Torjäger aus Norwegen, der mit sechs Treffern aus den vergangenen beiden Partien zuletzt seine überragende Form unterstrich. Taktisch wählt Favre anders als in der Königsklasse wieder die Dreierkette - bestehend neben Manuel Akanji und Mats Hummels auch aus Nationalspieler Emre Can, der wieder ins Team kommt. Ins defensive Mittelfeld beordert der Coach Axel Witsel und etwas überraschend Julian Brandt (statt Jude Bellingham und Thomas Delaney). Auf der linken Außenbahn erhält Felix Passlack anstelle von Raphael Guerreiro, der mit einer Oberschenkelzerrung passen muss, eine Chance. Mit Nico Schulz, der nach BVB-Angaben unter der Woche nicht regelmäßig trainieren konnte, fehlt ein weiterer Linksfuß. Das Offensiv-Trio komplettiert neben Haaland und Reus, der Giovanni Reyna ersetzt, Jadon Sancho.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen den 1. FC Köln Roman Bürki ©