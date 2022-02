Pokal-Blamage und Europa-Aus: Matthäus kritisiert BVB - "Zu wenig Druck" von den Bossen?

Nach dem 1:1 im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg und wenige Tage nach dem Europa-League-Aus gegen die Glasgow Rangers hat Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus in seiner Kolumne für den Sender Sky scharfe Kritik an Borussia Dortmund geübt und dabei auch die Klubführung nicht ausgenommen. " In meinen Augen machen die Bosse ihren Angestellten zu wenig Druck. Manch einer mag den FC Bayern belächeln, weil es dort regelmäßig hausgemachtes Theater gibt. Aber am Ende fallen nach solchen Reibungsprozessen immer wieder richtig gute Entscheidungen, die in Titel münden", schrieb Matthäus am Montag, ohne die Dortmunder Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke , den im Sommer scheidenden Sportdirektor Michael Zorc und dessen designierten Nachfolger, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl , namentlich zu benennen.

An den drei von Matthäus genannten Klubs scheiterte die Borussia in der laufenden Spielzeit in den verschiedenen Pokal-Wettbewerben. Nach einem 1:3 gegen Sporting war das BVB-Aus in der von Matthäus als "mehr als nur machbar" klassifizierten Champions-League-Gruppe vorzeitig besiegelt. Im Januar folgte im Achtelfinale der K.o. im DFB-Pokal beim Zweitligisten St. Pauli, wenige Wochen später war gegen die Rangers nach einem 2:4 und 2:2 auch in der Europa League Schluss - wohin die Schwarzgelben wegen des dritten Platzes in ihrer Königsklassen-Gruppe "abgestiegen" waren. "In Schottland sind die Rangers übrigens zweiter hinter Celtic. Und die sind in der Europa League an den Norwegern FK Bodo/Glimt gescheitert. Nun denn...", merkte Matthäus, der angesichts des dreifachen Cup-Aus des BVB von einem "Peinliche-Pokal-Pleiten-Triple" sprach, an. Die Dortmunder hätten sich in den drei genannten Wettbewerben "nach allen Regeln der Kunst blamiert".