BVB sendet Signal mit Sieg gegen Leipzig: Terzic und Reus sehen Schritt in die richtige Richtung

Can über Terzic: "Stellt uns sehr gut ein"

Der in der 30. Minute für den verletzten Axel Witsel eingewechselte Mittelfeldakteur Emre Can lobte unterdessen den Nachfolger von Lucien Favre, der Mitte Dezember vom Assistenten zum Chef-Trainer befördert wurde. "Wir spielen ein anderes System, er zeigt uns ganz genau auf, wie wir anlaufen soll. Er stellt uns sehr gut auf das Spiel ein", sagte der deutsche Nationalspieler über Terzic. Auch Can blickt grundsätzlich positiv in die Zukunft, ohne konkrete Ziele nennen zu wollen. "Wenn wir das in jedem Spiel abrufen, können wir was erreichen", erklärte er.