BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigt: "Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona"

Michael Zorc hat bestätigt, dass Lucien Favre vorerst Trainer von Borussia Dortmund bleibt. „Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen“, sagte der Sportdirektor des Bundesligisten am Samstag den Funke Medien. Schon am Samstagmorgen hatte die Bild darüber berichtet, dass Favre am Mittwoch (21 Uhr, Sky) in der Königsklasse gegen Barca auf der Bank Platz nehmen darf.