Bericht: BVB erwägt Transfer von Chelsea-Talent Ian Maatsen - Übergangslösung?

Borussia Dortmund erwägt laut einem Bericht der Bild einen Transfer von Ian Maatsen . Der 20 Jahre alte Niederländer ist aktuell vom FC Chelsea an den englischen Zweitligisten Coventry City ausgeliehen. Für den Klub absolvierte der linke Außenbahnspieler, dessen Marktwert das Portal transfermarkt.de auf fünf Millionen Euro schätzt, in der abgelaufenen Saison 40 Ligaspiele (drei Tore). Maatsens Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2024.

Maatsen könnte eine zusätzliche Ergänzung für die im Umbau befindliche, als anfällig geltende BVB-Defensive (52 Gegentore in der abgelaufenen Bundesliga-Saison) sein. Mit den deutschen Nationalspielern Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) haben die Dortmunder Verantwortlichen um den neuen Sportdirektor Sebastian Kehl bereits zwei neue Innenverteidiger verpflichtet. Beobachter halten es allerdings für wahrscheinlich, dass der BVB auch auf den Außenverteidiger-Positionen Veränderungen vornehmen wird. In den vergangenen Wochen war bereits über ein mögliches Interesse an Ramy Bensebaini von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach spekuliert worden, den BVB-Trainer Marco Rose aus seiner Zeit am Niederrhein (2019 bis 2021) kennt. Die Bild spekuliert, dass Maatsen für den BVB im Gegensatz zu Bensebaini eine kostengünstige Übergangslösung sein könnte.