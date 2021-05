Nach DFB-Pokal-Sieg: BVB-Kapitän Marco Reus lobt Trainer Edin Terzic und "Zusammenhalt"

Borussia Dortmund hat seinen Aufschwung zum Saisonende aus Sicht von Kapitän Marco Reus auch Trainer Edin Terzic zu verdanken. Unter der Regie von Terzic, der seine Zukunft nach dem Saisonende am Samstag offen ließ , hatte der BVB zuletzt das DFB-Pokalfinale 4:1 gegen RB Leipzig gewonnen. An diesem Sonntag (18 Uhr, Sky) kann der Tabellen-Vierte mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 die zwischenzeitlich kaum noch für möglich gehaltene Qualifikation für die Champions League perfekt machen.

Nach der Trennung von Lucien Favre sei ein Trainer wie Terzic gekommen, der selbst bei sieben Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze „noch an uns geglaubt hat und in jedem Spiel aufs Neue motiviert hat“, erklärte Reus in der Bild am Sonntag. „Was mit diesem Zusammenhalt möglich ist, sieht man jetzt.“ Er sei stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Zudem sei es für ihn persönlich "ein spezieller Moment, das erste Mal als Kapitän meines Herzensvereins einen Pokal in den Händen zu halten", so der gebürtige Dortmunder weiter.