Guerreiro und Malen vor Kader-Rückkehr? BVB-Trainer Marco Rose gibt Update vor Fürth-Spiel

Raphael Guerreiro und Donyell Malen drohen weiter auszufallen. Borussia Dortmund kann möglicherweise auch im Bundesliga-Heimspiel gegen Greuther Fürth am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) nicht auf das Duo zurückgreifen. Guerreiro fehlte zuletzt wegen muskulärer Probleme, Malen musste wegen eines Infekts aussetzen. Beide Spieler sollen das Abschlusstraining am Dienstag mit dem Team absolvieren, wie BVB-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz am Dienstag bekanntgab.

