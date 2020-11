Finnland-Youngster im Fokus: BVB wohl heiß auf Marcus Forss - Weiterer Bundesligist interessiert?

Wird an der Seite des Norwegers Erling Haaland schon bald der Finne Marcus Forss auflaufen? Wie das für gewöhnlich gut informierte Portal The Athletic berichtet, ist Borussia Dortmund an einem Transfer des 21 Jahre alten Angreifers interessiert. Forss steht aktuell beim FC Brentford in der zweitklassigen englischen Championship unter Vertrag. Dem Bericht zufolge sollen BVB-Scouts den jungen Stürmer bei dessen Nationalmannschaftsdebüt, dem 2:0-Sieg Finnlands gegen Frankreich in Paris, beobachtet haben - dort traf er direkt bei seiner Premiere.

Das ist Marcus Forss

Um wen handelt es sich bei Forss überhaupt? Der 21-Jährige stand in dieser Saison bislang nur dreimal in der Startformation - hat aber eine ansprechende Statistik zu bieten: 13 Pflichtspiele in Liga und Pokal, sechs Tore. Dafür brauchte er nur 438 Einsatzminuten. In England ist Forss schon seit 2012 aktiv. Als 12-Jähriger wechselte der im finnischen Turku geborene Offensivspieler in die Jugend von West Bromwich Albion. Von dort ging es im Sommer 2017 nach Brentford, wo er zunächst in der zweiten Manschaft und anschließend - mit Ausnahme einer halbjährigen Leihe zum AFC Wimbledon (Hinrunde 2019/20) - bei den Profis unter Vertrag steht. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2023.