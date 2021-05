Nach Verletzung im DFB-Pokal: BVB-Profi Morey erfolgreich operiert - Diagnose offen

Borussia Dortmunds Profi Mateu Morey ist nach seiner schweren Verletzung am rechten Knie operiert worden. „Mateu hat den ersten Akuteingriff nach seiner Verletzung gut überstanden. Die weitere Behandlung wird nach Ablauf der ersten Heilungsphase festgelegt“ , twitterte der Bundesliga -Klub. Auch der Spanier meldete sich zu Wort. „Die Operation war sehr erfolgreich! Der Countdown für eine stärkere Rückkehr hat bereits begonnen!“, schrieb der 21-Jährige auf Instagram. Wie lange genau Morey ausfällt, ist offen, ebenso die exakte Diagnose. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hatte von einer langen Ausfallzeit gesprochen.

Der Außenverteidiger war am vergangenen Samstag beim Pokal-Halbfinalsieg gegen Holstein Kiel (5:0) in einem Laufduell mi Finn Porath mit dem rechten Fuß im Rasen hängengeblieben. Er erlitt eine schwere Band- und Kapselverletzung. Entsprechend gedämpft war die Stimmung bei Dortmunds Trainer Edin Terzic und den BVB-Spielern unmittelbar nach der Partie - trotz des Final-Einzugs.

Bereits am Sonntag hatte Morey ein Foto von sich mit nach oben gereckten Daumen gepostet und sich dazu kämpferisch geäußert. Kehl hatte mit Blick auf das Endspiel in Berlin am 13. Mai unter anderem gesagt: "Der Junge wird nicht dabei sein. Es ist ein Grund mehr, den Titel zu holen."