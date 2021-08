Rückkehr schon am Samstag in Freiburg? BVB-Verteidiger Mats Hummels äußert Comeback-Pläne

In der Innenverteidigung ist bei Borussia Dortmund Not am Mann. Wegen zahlreicher Verletzungen musste am Dienstag im Supercup sogar erneut Mittelfeldspieler Axel Witsel aushelfen. Allerdings könnte BVB-Abwehrchef Mats Hummels schon am Samstag in Freiburg zurückkehren, wie er am Dienstag erklärte.