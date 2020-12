BVB-Sportdirektor Zorc reagiert auf Los FC Sevilla: "Mannschaft, die stark auf Ergebnis spielt"

Sportdirektor Michael Zorc stellt sich auf enge Spiele im Achtelfinale der Champions League mit Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla ein. "Das ist eine Mannschaft, die sehr stark auf Ergebnis spielt und dieses oft auch erreicht", sagte Zorc am Montag kurz nach der Auslosung bei der Pressekonferenz des BVB zum Bundesliga-Spiel an diesem Dienstag (20.30 Uhr, Sky) bei Werder Bremen. "Es ist ein interessantes Los. Sevilla gehört mittlerweile zu den Spitzenmannschaften in Spanien, natürlich etwas hinter Real Madrid oder dem FC Barcelona", fügte Zorc hinzu. Sevilla sei ein "unangenehmer Gegner". Anzeige

Die Pressekonferenz war der erste Auftritt Zorcs nach der Trennung von Ex-Coach Lucien Favre, die die Dortmunder am Sonntag als Reaktion auf die jüngste sportliche Krise mit der 1:5-Pleite gegen den VfB Stuttgart als Tiefpunkt vollzogen hatten. Zugleich äußerte sich auch erstmals Favres bisheriger Assistent Edin Terzic, der bis zum Saisonende die Nachfolge Favres antritt, als Interimscoach der Dortmunder. "Natürlich ist Sevilla ein sehr guter Gegner", meinte Terzic, der die Andalusier noch aus den Europa-League-Begegnungen in der Saison 2010/2011 kennt (0:1, 2:2). Damals war der gebürtige Sauerländer als Jugendtrainer bei der Borussia tätig. Anlässlich des Rückspiels in Andalusien veranstaltete der Klub laut Terzic eine Weihnachtsfeier für seine Mitarbeiter. "Wir freuen uns über die Aufgabe", so der 38-Jährige.