Fix: BVB verlängert Vertrag mit Michael Zorc bis 2022 - "Selbstverständlich, dass ich bleibe"

Borussia Dortmund kann weiterhin auf die Dienste von Sportdirektor Michael Zorc bauen. Der 57-Jährige hat seinen Vertrag als BVB-Sportdirektor am Mittwoch vorzeitig um ein Jahr verlängert. Bereits seit 1998 ist Zorc für die sportlichen Geschicke beim Vize-Meister mitverantwortlich. "Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in einer solchen Phase an Bord meines Vereins bleibe und meinen Beitrag leiste, um Borussia Dortmund gemeinsam bestmöglich aufzustellen", wird Zorc, der außerdem von "großen Herausforderungen" in der kommenden Zeit sprach, in einer Mitteilung des Klubs zitiert.