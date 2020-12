BVB-Youngster Moukoko reagiert auf Tor-Premiere gegen Union Berlin: "Gefühl ist unbeschreiblich"

Der nächste Meilenstein für den Wunderjungen: Youssoufa Moukoko hat am Freitagabend beim Auswärtsspiel bei Union Berlin sein erstes Bundesliga-Tor erzielt und abermals Geschichte geschrieben . Mit dem Treffer im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen löste der Stürmer Florian Wirtz von Bayer Leverkusen als bisher jüngsten Bundesliga-Torschützen ab. Die 1:2-Niederlage konnte Moukoko, der in der Partie zuvor schon den Pfosten getroffen hatte und sich über 90 Minuten sehr umtriebig zeigte, allerdings auch nicht mehr verhindern.

Moukoko freut sich über nächste Bestmarke gegen ein Team aus Berlin

Noch am Abend reagierte Moukoko, der vor knapp vier Wochen mit seiner Einwechslung beim 5:2-Auswärtssieg bei Hertha BSC schon zum jüngsten Bundesliga-Debütanten geworden war, auf seinen Premierentreffer: "Die Enttäuschung über das Ergebnis ist groß...", schrieb er unter einen Beitrag bei Instagram, der ihn beim Torjubel zeigte. "Aber ich hatte in Berlin mein Debüt in der Bundesliga und heute auch mein erstes Tor. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich" , ließ er sich die Freude aber dennoch nicht trüben.

Nach der Partie, bei der Moukoko auch im zweiten Spiel unter dem neuen BVB-Trainer Edin Terzic in der Startelf stand, durfte er sich auch über Lob von ungewohnter Seite freuen: "Man muss auch dem jungen 16-Jährigen gratulieren zum Bundesliga-Tor. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Besonderes", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel im ZDF. Und auch der Treffer selbst konnte sich durchaus sehen lassen: Nur zwei Minuten nachdem die Gastgeber durch Taiwo Awoniyi in Führung gegangen waren, besorgte er den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach einem Steilpass von Raphael Guerreiro fackelte er im Strafraum nicht lange und jagte einen strammen Schuss über Union-Keeper Alexander Luthe unter die Querlatte.

Lob gab es daher auch von ZDF-Experte Per Mertesacker: Ein ganz besonderer Moment für ihn, für seine Familie und für den Weg, den er gegangen ist", pries der Weltmeister von 2014 und führte aus: "So jung so einen tollen Abschluss unter Druck hinzulegen – das war schon eine wirklich tolle Aktion." Mertesacker stellte auch eine Verbindung zwischen dem Tor und der aktuellen Misere des BVB her: "Und das beschreibt hoffentlich auch ein bisschen den Weg von Borussia Dortmund. Sie haben viel Qualität, die sie natürlich auch ausschöpfen müssen."