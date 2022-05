Bericht: Transfer von Youssoufa Moukoko für BVB eine Option - Supertalent vor Abschied?

Moukoko gilt als unzufrieden, weil er in dieser Saison bei der Borussia unter Trainer Marco Rose wenig zum Einsatz kam. In der Bundesliga kommt der Junioren-Nationalspieler nur auf 199 Minuten, die sich auf 14 Partien verteilen (ein Tor). Nur einmal stand er in der Startelf. Allerdings war der Teenager in den vergangenen Monaten auch mehrfach durch langwierige Verletzungen zurückgeworfen worden.