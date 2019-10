BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach

Darauf haben die Fans von Borussia Dortmund lange gewartet! Erstmals seit Mitte September (4:0 gegen Bayer Leverkusen) haben die Schwarz-Gelben mal wieder ein Spiel in der Beletage für sich entschieden. Der BVB siegte im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend mit 1:0 im Borussia-Duell gegen Mönchengladbach. Zurvor hatten die Dortmunder in drei Partien gegen Freiburg, Bremen und Frankfurt jeweils 2:2-unentschieden gespielt.